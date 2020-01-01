الإمارات.. قمة عربية ثلاثية تبحث تطورات القضية الفلسطينية

ابو ظبي/سما/

بحثت قمة عربية ثلاثية جمعت زعماء الأردن والبحرين والإمارات، الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية.



وعقد عاهلا الأردن عبد الله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، اجتماعا بدعوة من الأخير في العاصمة أبو ظبي، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وأفاد البيان، أن القمة الثلاثية ناقشت آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء، بحث ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقشت القمة أيضا علاقات الدول الثلاث وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة.

وأكد القادة الثلاثة على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين بلدانهم حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.

وتأتي القمة الثلاثية بعد نحو شهرين على توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي السلام مع إسرائيل، لتلحقا بمصر عام 1979 والأردن عام 1994.

كما أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وتتزامن القمة الثلاثية مع وصول عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين إلى إسرائيل اليوم، في أول زيارة له منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومنذ بداية العام 2020، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة بينها "بصفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ومشروع الضم الإسرائيلي لأراض بالضفة الغربية، واتفاقيات التطبيع العربية المتتابعة مع إسرائيل.