  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم ثلاثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم ثلاثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لفلسطينيين من مدينة القدس.

وشملت قرارات الإبعاد مدير مركز المخطوطات في المسجد الاقصى المبارك رضوان عمرو، وحارس المسجد محمد الصالحي قرارين، وذلك لمدة أسبوع.

كما سلمت شرطة الاحتلال نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين الزعانين، قراراً بإبعاده عن المسجد الاقصى المبارك لستة شهور.

وكان الاحتلال قد أفرج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش بعد استدعائه صباح اليوم للتحقيق في مركز "المسكوبية".

#سلطات الاحتلال #قرار ابعاد #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك

الاسرى

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل