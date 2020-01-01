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لا رونالدو ولا ميسي...هيغوايين يختار أفضل ثلاثة لاعبين

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا رونالدو ولا ميسي...هيغوايين يختار أفضل ثلاثة لاعبين



وكالات /سما/

فاجأ الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم منتخب الأرجنتين السابق عشاق مواطنه ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعادهما من قائمة أفضل ثلاثة لاعبين بالنسبة لنجم فريق إنتر ميامي الأميركي.


وقال هيغوايين إن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا بالنسبة له هم مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني روبرت ليفاندوفسكي، والنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كريمة بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن هيغوايين قوله: "ليفاندوفسكي، لعب وسجل وفاز. هالاند موعود بمستقبل عظيم. لقد فاجأني ، إنه مهاجم رائع".

ولم يكن الأمر مستغربا أن ينال ليفاندوفسكي إعجاب هيغواين باعتباره الفائز "غير الرسمي" بجائزة الكرة الذهبية 2020، لكن الأمر لا ينطبق على كريم بنزيمة الذي سجل 6 أهداف فقط في 11 مباراة هذا الموسم.

وعلى عكس حال كريستانو رونالدو، الذي لم يخطر على بال غونزاليز، فقد حظي ليونيل ميسي ببعض بإشادة مواطنه بقوله "(ميسي) ساحر. كل شيء أصلي. لقد ولد بهذه الطريقة، إنه في حمضه النووي، يفعل كل شيء دون عناء. الأشياء التي يجب على الجميع القتال من أجلها، ليو يفعلها بشكل طبيعي وهذا ما يجعلها فريدة من نوعها".

وسبق أن دافع هيغواين عن ألوان ريال مدريد ونابولي، فيما أحرز اللاعب الأرجنتيني 66 هدفا لبطل إيطاليا في 149 مباراة خاضها معه في جميع المنافسات.

#هيغوايين #كريستيانو رونالدو #روبرت ليفاندوفسكي #بوروسيا دورتموند #كريم بنزيمة #ليونيل ميسي

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