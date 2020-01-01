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الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون اصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون اصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي



واشنطن/سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأمريكية، يارباس باربروسا، إن مؤشر الحالات الجديدة يارتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث سبق أن سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف أن منطقة الأمريكاتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.  

#الولايات المتحدة الأمريكية #اصابات كورونا #وفيات كورونا #منظمة الصحة العالمية

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