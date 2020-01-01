الصحة الجزائرية: الجزائر تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

الجزائر /سما/

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وسجلت وزارة الصحة 20 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70629، والوفيات إلى 2206.

وتماثل 627 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 46326، فيما يخضع 43 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعلن الأحد أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار الفيروس ابتداء من يوم الثلاثاء.

وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلي للبلاد