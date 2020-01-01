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بومبيو يصل اسرائيل في زيارة وداع...

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يصل اسرائيل في زيارة وداع...



القدس المحتلة /سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم إلى إسرائيل، في زيارة وداع شخصية، قبل إنهاء مهام منصبه، وستستمر الزيارة حتى يوم الجمعة، وسيجتمع اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل في وقت سابق إلى اسرائيل.
 
وأفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن بومبيو سيقوم بزيارة هضبة الجولان ومستوطنة "بسجوت" القريبة من رام الله في الضفة الغربية.
 
واجتمع وزير الخارجية البحريني بعد ظهر اليوم مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقره في مدينة القدس، وخلال الزيارة قدم ريفلين إلى الوزير البحريني دعوة رسمية لزيارة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى إسرائيل.
 
وكان وزير خارجية البحرين أعلن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي، أنه نقل طلبًا رسميًا لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.
 
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، عقب لقائه مع نظيره البحريني: "اتفقنا على فتح سفارات متبادلة قريبًا"، مؤكدًا أن موافقة حكومة البحرين على إنشاء سفارة إسرائيلية في المنامة، والرسالة الخاصة بإنشاء سفارة بحرينية في إسرائيل "لحظة تاريخية للدول".

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