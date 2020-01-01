  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض أسعار الذهب تزامنا مع أنباء عن لقاح فيروس كورونا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض أسعار الذهب تزامنا مع أنباء عن لقاح فيروس كورونا



وكالات/سما/

أظهرت بيانات التداول، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع أسعار الذهب، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

 وبحسب بيانات التداول، فإنه ابتداء من الساعة 17:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر عقود الذهب الآجلة لشهر كانون الأول /ديسمبر المقبل، في بورصة نيويورك كوميكس بنسبة 0.42 في المئة، أو 7.8 دولار أمريكي، لتصل إلى 1877.45 دولار للأونصة؛ وانخفضت العقود الآجلة للفضة لشهر كانون الأول /ديسمبر، 0.62 في المئة إلى 24.5 دولار للأوقية.


ويفضل المستثمرون الاستحواذ على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مما يضغط على قيمة الذهب كأصل آمن.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام تصريحات للشركة المصنعة، بأن لقاح "فايزر" و"بوينتيك"، كان له فعالية نهائية بنسبة 95 في المئة، وسوف تتقدم "فايزر" للموافقة عليه من قبل المنظمين الأمريكيين في الأيام المقبلة.

ويذكر أن شركة "موديرنا" الأمريكية أعلنت، الاثنين الماضي، أن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس "كورونا" أظهرت فعاليتها بنسبة 94.5 في المئة.

وأوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن المحلل في مجموعة "ثينك ماركتس دوت كوم"، فؤاد رزق زاده: "بأن آخر الأخبار السارة حول اللقاح تدعم الأصول الخطرة والضغط على الأصول القوية مثل الذهب. مع توقع المستثمرين لمستقبل طبيعي، وتوقع المزيد من تخفيف السياسة النقدية، وخفض قيمة أصول الملاذات الآمنة".

#أسعار الذهب #لقاح كورونا #فيروس كورونا #شركة موديرنا #رويترز

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك

الاسرى

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل