انخفاض أسعار الذهب تزامنا مع أنباء عن لقاح فيروس كورونا

وكالات/سما/

أظهرت بيانات التداول، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع أسعار الذهب، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيانات التداول، فإنه ابتداء من الساعة 17:28 بتوقيت موسكو، انخفض سعر عقود الذهب الآجلة لشهر كانون الأول /ديسمبر المقبل، في بورصة نيويورك كوميكس بنسبة 0.42 في المئة، أو 7.8 دولار أمريكي، لتصل إلى 1877.45 دولار للأونصة؛ وانخفضت العقود الآجلة للفضة لشهر كانون الأول /ديسمبر، 0.62 في المئة إلى 24.5 دولار للأوقية.



ويفضل المستثمرون الاستحواذ على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مما يضغط على قيمة الذهب كأصل آمن.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام تصريحات للشركة المصنعة، بأن لقاح "فايزر" و"بوينتيك"، كان له فعالية نهائية بنسبة 95 في المئة، وسوف تتقدم "فايزر" للموافقة عليه من قبل المنظمين الأمريكيين في الأيام المقبلة.

ويذكر أن شركة "موديرنا" الأمريكية أعلنت، الاثنين الماضي، أن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس "كورونا" أظهرت فعاليتها بنسبة 94.5 في المئة.

وأوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن المحلل في مجموعة "ثينك ماركتس دوت كوم"، فؤاد رزق زاده: "بأن آخر الأخبار السارة حول اللقاح تدعم الأصول الخطرة والضغط على الأصول القوية مثل الذهب. مع توقع المستثمرين لمستقبل طبيعي، وتوقع المزيد من تخفيف السياسة النقدية، وخفض قيمة أصول الملاذات الآمنة".