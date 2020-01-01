"حان وقت السلام".. إسرائيل تتعهد بإطلاق خدمة جديدة لمنح التأشيرات للبحرينيين مطلع ديسمبر

القدس المحتلة /سما/

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن نيتها إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج تأشيرات السفر إلى المواطنين البحرينيين اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، خلال استقباله نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل البلاد على رأس وفد رسمي بأول زيارة من نوعها، أن اليوم هو "يوم تاريخي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي شهدت تغيرات إيجابية جذرية في الأشهر الماضية"، مضيفا:" الشرق الأوسط كان مسرحا لنزاعات وحروب لا تحتمل . والآن حان وقت السلام".

وقال أشكنازي إن بلده يحقق الآن السلام الذي كان كافة الإسرائيليين يحلمون به منذ سنين، مضيفا: "سنعمل من أجل ضمان أن يتمكن مواطنو البحرين من الحصول على التأشيرات لدخول إسرائيل عبر موقع إلكتروني خاص اعتبارا من أول ديسمبر، بالإضافة إلى تسيير رحلات طيران مباشرة بين الدولتين قريبا".

من جانبه، أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال استقباله في مقره وزير الخارجية البحريني، عن بداية "حقبة جديدة للصداقة والتعاون والشراكة"، مضيفا: "إسرائيل تبذل مساع حثيثة لتطوير تكنولوجيات منها الماء والأمن الغذائي، وبإمكاننا معا تذليل هذه التحديات المشتركة والسعي الى مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة بمن فيهم جيراننا الفلسطينيين".