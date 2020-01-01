  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"حان وقت السلام".. إسرائيل تتعهد بإطلاق خدمة جديدة لمنح التأشيرات للبحرينيين مطلع ديسمبر

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حان وقت السلام".. إسرائيل تتعهد بإطلاق خدمة جديدة لمنح التأشيرات للبحرينيين مطلع ديسمبر



القدس المحتلة /سما/

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن نيتها إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج تأشيرات السفر إلى المواطنين البحرينيين اعتبارا من مطلع الشهر القادم.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، خلال استقباله نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل البلاد على رأس وفد رسمي بأول زيارة من نوعها، أن اليوم هو "يوم تاريخي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي شهدت تغيرات إيجابية جذرية في الأشهر الماضية"، مضيفا:" الشرق الأوسط كان مسرحا لنزاعات وحروب لا تحتمل . والآن حان وقت السلام".

وقال أشكنازي إن بلده يحقق الآن السلام الذي كان كافة الإسرائيليين يحلمون به منذ سنين، مضيفا: "سنعمل من أجل ضمان أن يتمكن مواطنو البحرين من الحصول على التأشيرات لدخول إسرائيل عبر موقع إلكتروني خاص اعتبارا من أول ديسمبر، بالإضافة إلى تسيير رحلات طيران مباشرة بين الدولتين قريبا".

من جانبه، أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال استقباله في مقره وزير الخارجية البحريني، عن بداية "حقبة جديدة للصداقة والتعاون والشراكة"، مضيفا: "إسرائيل تبذل مساع حثيثة لتطوير تكنولوجيات منها الماء والأمن الغذائي، وبإمكاننا معا تذليل هذه التحديات المشتركة والسعي الى مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة بمن فيهم جيراننا الفلسطينيين".

#اسرائيل #البحرين #غابي أشكنازي #نتنياهو #تأشيرات السفر

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك

الاسرى

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل