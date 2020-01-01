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وفيات فيروس كورونا تسجل أرقام قياسية حول العالم

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفيات فيروس كورونا تسجل أرقام قياسية حول العالم



وكالات/سما/

يواصل فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الفتك بالبشر في مختلف أنحاء العالم، حتى مع الأخبار الطيبة حول اللقاحات المضادة له، التي تزايدت في الأيام الأخيرة.


ففي أحدث إحصاء لوكالة رويترز، تبين أن عدد الوفيات اليومية بـفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10,816 حالة، أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد، مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض سجل في الرابع من نوفمبر الجاري وبلغ 10,733 حالة وفاة بحسب إحصاء لرويترز.

وسجلت الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأكثر تضررا من الوباء على مستوى العالم، 11.38 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و248,574 حالة وفاة منذ بدء تفشي كوفيد-19.


 وسجلت البرازيل 166,699 وفاة، وتلتها الهند بتسجيل 130,993 حالة وفاة، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من 100 ألف منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في يناير الماضي.

وسجلت أوروبا نحو ربع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة، فيما كان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت وفيات تزيد على 50 ألفا، تلتها إيطاليا بتسجيل 46,464 وفاة، ثم فرنسا 46,273 وفاة.

واضطرت الحكومات، التي تواجه بالفعل موجة جديدة من فقدان الوظائف وخروج الشركات من السوق، إلى فرض قيود جديدة تشمل حظر تجول محلي وإغلاق المتاجر غير الأساسية وتقييد الحركة.

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