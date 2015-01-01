وزير سعودي: سنسعى للحصول على السلاح النووي إذا حصلت عليه إيران

الرياض /سما/

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لوكالة DPA الألمانية إن السعودية يمكن أن تسعى لامتلاك أسلحة نووية في حال تمكنت إيران من امتلاك قدرة نووية.

ولم تحدد الوكالة موعد المقابلة واكتفت بالقول إنها حدثت مؤخرًا. وقال المسؤول إن التسلح النووي "خيار" للمملكة السعودية، محذرا من أنه إذا طورت طهران أسلحة نووية، فإن المزيد من الدول ستفعل الشيء نفسه.

وأكد أن "المملكة العربية السعودية أوضحت أنها ستفعل كل ما في وسعها لحماية شعبها وحماية أراضيها. كما حث الوزير على فرض مزيد من العقوبات على طهران، قائلا إنه يبدو أن إيران لا ترد إلا عندما تتعرض للضغوط.

تتراجع إيران بشكل متزايد عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمال إضافة سلاح نووي إلى ترسانتها.

ومع ذلك، قالت إنها ستلتزم تمامًا بالاتفاق إذا رفعت الإدارة الأمريكية المقبلة العقوبات التي أعيد فرضها على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

في حين أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يؤيد على ما يبدو إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي مع إيران، فإن المملكة العربية السعودية من بين دول الخليج التي تنتهج موقفا رافضا لعودة واشنطن الى الاتفاق.