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الاعلام الأمريكي: الجزائر تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا .."صواريخ اسكندر"

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الأمريكي: الجزائر تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا .."صواريخ اسكندر"



وكالات/سما/

استعرض الجيش الجزائري لأول مرة سلاحه الهجومي الحديث الذي اقتناه مؤخرا في روسيا وهو نظام "إسكندر – إي" للصواريخ التكتيكية.

وقد نشر الجيش الجزائري مقطع فيديو أظهر استخدام صواريخ "إسكندر" التكتيكية الحديثة في تدريبات أجراها مؤخرا.


ولفتت صحيفة   Military Watch الأمريكية إلى أن "إسكندر" يعتبر أقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم. ولم تصدره روسيا إلا  للجزائر وأرمينيا . أما الكوريتان الشمالية والجنوبية فكشفتا، حسب الصحيفة،  في السوق عن نماذج شبيهة تعتمد التكنولوجيا الروسية.


وقالت الصحيفة إن مدى عمل "إسكندر" بلغ 500 كيلومتر. ويقيّمه العسكريون في مختلف البلدان عاليا لسرعته الفائقة ودقته العالية وقدرته على المناورة ومسار تحليقه الذي من الصعب التنبؤ به واستحالة اعتراضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام "إسكندر" روسي الصنع يعتبر أحدث وأخطر سلاح  في إفريقيا. كما أنه يعد من أحدث الأنظمة الهجومية فائقة التكنولوجيا التي اشترتها الجزائر في روسيا إلى جانب منظومة "إس – 400" للصواريخ المضادة للجو ودبابات "تي – 90" ومنظومات "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو والغواصات الحديثة من مشروع "فارشافيانكا".

أعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الجزائر باشرت بتحديث جيشها بعد مهاجمة الناتو على ليبيا عام 20

#الجزائر #روسيا #صواريخ اسكندر #صاروخ باليستي

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