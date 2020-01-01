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اتفاق هيئتا الرقابة علي الأموال بإسرائيل وأبوظبي على التعاون في التكنولوجيا المالية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق هيئتا الرقابة علي الأموال بإسرائيل وأبوظبي على التعاون في التكنولوجيا المالية



أبوطبي /سما/

قالت هيئتا الرقابة على الأوراق المالية في إسرائيل وأبوظبي إنهما ستتعاونان في الابتكار والتقنيات المالية، في أحدث خطوة من نوعها بعد أن اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.


وبموجب مذكرة التفاهم، قالت هيئة الأوراق المالية بإسرائيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي إنهما ستباشران مبادرات للنهوض بالنمو الاقتصادي في الخدمات المالية عن طريق تبني التقنيات الجديدة وتقوية قطاعات التكنولوجيا المالية لديهما.

وأضافا أن الشراكة ستستهدف تعزيز الربط وفتح الأسواق بدرجة أكبر أمام الشركات الناشئة والاستثمار بين الدولتين وتشجيع تطوير تقنيات مثل المدفوعات الرقمية وسلسلة الكتل.

وستدرس الهيئتان التعاون في مشاريع مشتركة للشركات ورجال الأعمال المنخرطين في مجال التكنولوجيا بحقول مثل الذكاء الصناعي والطاقة الشمسية والابتكار في حقل صناعة السيارات والمدن الذكية واستغلال المياه وزراعة الصحراء والشبكات وغيرها.

#الامارات #اسرائيل #أبوظبي #الأوراق المالية

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