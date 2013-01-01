  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأناضول: رفع دعوى قضائية في تركيا ضد السيسي ومسؤولين مصريين كبار

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأناضول: رفع دعوى قضائية في تركيا ضد السيسي ومسؤولين مصريين كبار



وكالات/سما/

فتحت محكمة في تركيا دعوى قضائية ضد 30 مسؤولا مصريا رفيع المستوى، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بمزاعم حول ممارسة التعذيب.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية أن هذه الدعوى قدمها إلى محكمة تشاغليان في اسطنبول المواطن المصري، عمر جمال إبراهيم، المقيم حاليا في تركيا، وقد ادعى فيها أنه اعتقل خلال المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في جامعة الأزهر عام 2013 وأمضى ثلاث سنوات وراء القضبان.

وأكد إبراهيم ومحاميته التركية، غولدن سونمز، في بيان لهما فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيق في تلك الوقائع.

وقالت المحامية إن موكلها الذي كان حينئذ طالبا جامعيا احتجز في أربعة مراكز احتجاز وسبعة سجون ومقرين للاستخبارات.

وأعلن إبراهيم بدوره أن لديه شقيقين تعرضا أيضا للسجن.

وأكدت سونمز أنها وموكلها لجآ إلى الأمم المتحدة بطلب زيارة شقيقيه في السجن وضمان تلقيهما الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت سونمز: "المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات".

#الأناضول #مصر #تركيا #دعوى قضائية #عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك

الاسرى

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل

اشكنازي يعلن الاتفاق مع نظيره البحريني على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وبحرينية في تل أبيب