تدهور الوضع الصحي للأسير ياسر خزيمية

رام الله /سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير ياسر وليد خزيمية (29 عاماً)، من بلدة قباطية في جنين.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير خزيمية يعاني قبل اعتقاله في شهر آب الماضي، من مرض "بهجت"، وتفاقم وضعه الصحي، جرّاء ظروف التحقيق، والاعتقال القاسية، وإهمال ومماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خزيمية، وطالب جهات الاختصاص بالضغط من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم له.

يُشار إلى أن الأسير خزيمية يقبع في سجن "مجدو" ولا يزال موقوفاً، وهو أسير سابق اعتُقل عدة مرات بين أحكام واعتقال إداري.