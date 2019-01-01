جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 30 قضية ضمن دائرة اختصاصه

رام الله /سما/

تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال اليومين الماضيين مع 30 قضية ضمن دائرة عمله بالتعاون مع جهات الاختصاص في الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز، انه جرى التعامل مع 4 قضايا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك

ضبط واتلاف (128 كلغم) مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في محافظة نابلس، وضبط واتلاف (33 كلغم) مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في محافظة اريحا،

كما تم التعامل مع قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم في طوباس ضبط شرائح اتصالات وقطع لابراج بث لاتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وجرى كذلك التعامل مع 24 قضية في مجال التهريب الضريبي والجمركي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

واهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة؛ للحد من انتشار وباء كورونا.