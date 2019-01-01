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منظمة التعاون الإسلامي تسلّم وزارة الصحة منحة مقدمة من نيجيريا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تسلّم وزارة الصحة منحة مقدمة من نيجيريا



رام الله /سما/

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، منحة مالية لوزارة الصحة، مقدمة من الحكومة النيجيرية، للمساعدة في مواجهة جائحة "كورونا".

وتسلمت وزيرة الصحة مي الكيلة المنحة، من القائم بأعمال ممثلية منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين علي صافي.

وقال صافي إن هذه المنحة هي ثمرة جهود قام بها الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، حيث وجه خطابا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لدعم فلسطين، ووزارة الصحة لمكافحة فيروس "كورونا"، حيث استجابت نيجيريا لهذا الطلب.

من جهتها، أشادت الكيلة بجهود منظمة التعاون الإسلامي، لدعم القطاع الصحي في فلسطين، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين ونيجيريا.

وثمنت الكيلة دور نيجيريا رئيسا وحكومة وشعبا، على هذا الدعم الذي تحتاجه فلسطين في هذه المرحلة الصعبة.

#منظمة التعاون الاسلامي #مساعدات طبية #الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا

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