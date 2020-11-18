  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الاتحاد المصري يعلن عن اصابة جديدة في منتخب "الفراعنة"

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد المصري يعلن عن اصابة جديدة في منتخب "الفراعنة"



القاهرة/سما/

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب "الفراعنة" وأولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا، لينضم للثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم أرسنال.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توغو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق".

???? سلبية مسحات لاعبي المنتخب عدا كوكا...⬇️⬇️ أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم...

Posted by EFA on Wednesday, November 18, 2020



يذكر أن المنتخب المصري حقق فوزا ثمينا على مضيفه منتخب توغو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.

#الاتحاد المصري لكرة القدم #الفراعنة #أولمبياكوس #فيروس كورونا #محمد صلاح #ليفربول #الكاميرون

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

الاسرى

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل

اشكنازي يعلن الاتفاق مع نظيره البحريني على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وبحرينية في تل أبيب

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ