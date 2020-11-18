إعلان الشراكة الاستراتيجية… محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليونان

أبوظبي /سما/

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مباحثات ثنائية مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، الذي يزور الإمارات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أن "كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، وصل إلى دولة الإمارات في زيارة عمل تستغرق يومين".

سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الإستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. pic.twitter.com/GxcVdPmFDi — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 18, 2020



وتابعت الوكالة: "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين".

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر": "سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".