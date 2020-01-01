  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

روجينا تكشف عن تصرف أغضب أشرف زكي منها ..فيديو

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
روجينا تكشف عن تصرف أغضب أشرف زكي منها ..فيديو



وكالات/سما/

كشفت الفنانة المصرية روجينا كواليس خطوبتها على الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معلنة عن "موقف غريب منها جعله يستبدلها بالفنانة حنان ترك في أحد الأدوار".

وخلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، أوضحت روجينا، أن "أشرف زكي كان يعمل معيدا بالمعهد، وله شعبية بين الطلاب، وعندما رآها أول مرة عرض عليها أن تشاركه بطولة مسرحية فوافقت".

وأضافت أنه "كان يحاول التقرب منها بشكل ضايقها في البداية" فقالت له: "لا بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي أتكلم معاكي، لا لما البروفات تبدأ قول لي وأنا هجيلك هناك" ليرد عليها أشرف زكي غاضبا: "خلاص أوقفي الحديث" وبعدها استبدلها بالفنانة حنان ترك التي قدمت دورها.

وأشارت روجينا أنها كانت تحضر العرض الخاص للمسرحية عندما طلب منها أشرف زكي أن تقابله بعد انتهاء العرض، وعندما كلمها قال لها "أنا طالع أعمل عمرة وهستخير وأجي أتقدم لك".

جدير بالذكر أن روجينا تخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة.

#حنان ترك #روجينا #فنانة مصرية #أشرف زكي #اسعاد يونس #برنامج صاحبة السعادة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل ينتقل سيناريو إقليم قره باغ إلى قطاع غزة؟

الأخبار الرئيسية

الزهار : الترتيبات الأمنية تعني التبليغ عن كل فلسطيني لا يرضى بالاحتلال

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

-------

شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل

اشكنازي يعلن الاتفاق مع نظيره البحريني على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وبحرينية في تل أبيب

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ