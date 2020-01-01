روجينا تكشف عن تصرف أغضب أشرف زكي منها ..فيديو

وكالات/سما/

كشفت الفنانة المصرية روجينا كواليس خطوبتها على الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معلنة عن "موقف غريب منها جعله يستبدلها بالفنانة حنان ترك في أحد الأدوار".

وخلال لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، أوضحت روجينا، أن "أشرف زكي كان يعمل معيدا بالمعهد، وله شعبية بين الطلاب، وعندما رآها أول مرة عرض عليها أن تشاركه بطولة مسرحية فوافقت".

وأضافت أنه "كان يحاول التقرب منها بشكل ضايقها في البداية" فقالت له: "لا بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي أتكلم معاكي، لا لما البروفات تبدأ قول لي وأنا هجيلك هناك" ليرد عليها أشرف زكي غاضبا: "خلاص أوقفي الحديث" وبعدها استبدلها بالفنانة حنان ترك التي قدمت دورها.

وأشارت روجينا أنها كانت تحضر العرض الخاص للمسرحية عندما طلب منها أشرف زكي أن تقابله بعد انتهاء العرض، وعندما كلمها قال لها "أنا طالع أعمل عمرة وهستخير وأجي أتقدم لك".

جدير بالذكر أن روجينا تخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة.