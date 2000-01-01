فجوات كبيرة بين إسرائيل ولبنان في محادثات ترسيم الحدود

القدس المحتلة /سما/

أكدت مصادر مُشاركة في اجتماع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس مع ديفيد شينكر مستشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، وجود فجوات كبيرة حاليًا بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني، في محادثات ترسيم الحدود البحرية بينهما.



وبحسب موقع "i24 news"، أشارت المصادر إلى أنه إذا تبنى الطرفان نهجًا عمليًا فقط فيمكن حل النزاع بينهما.



واجتمع شتاينتس مع شينكر مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات ترسيم الحدود البحرية، عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل.



وقال الموقع: إنه من المتوقع عقد الجولة الرابعة من المحادثات الشهر المقبل في قاعدة اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان.



وسيصل اليوم مايك بومبيو إلى إسرائيل ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا مشتركًا بين صناع القرار الإسرائيليين، وكبار المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين.