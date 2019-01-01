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شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: إسرائيل تنشر صورا عن حقل العبوات الناسفة المكتشفة في الجولان المحتل



القدس المحتلة /سما/

نشر الجيش الإسرائيلي صورا وفيديوهات قال إنها لعبوات ناسفة قوية تم زرعها في منطقة جنوب هضبة الجولان عند الحدود السورية الإسرائيلية من قبل "سوريين بتوجيه إيراني".

وقال بيان للجيش: "قمنا باستهداف المواقع الإيرانية والسورية بعد كشف ثلاث عبوات ناسفة قوية تم زرعها في منطقة بجنوب هضبة الجولان على حدودنا، حيث تم زرعها كما يبدو من قبل سوريون يقيمون في القرى المجاورة للحدود الاسرائيلية، بتوجيه إيراني".

وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية قامت بشن هجمات جوية نوعية وناجحة ضد أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس داخل سوريا، من منطقة الجولان وحتى دمشق".



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وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن قواته شنت غارات جوية "استهدفت مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا".

إلى ذلك قال مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر، بعدوان إسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على العاصمة السورية دمشق، وقد تصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ. 

#الجيش الإسرائيلي #الحدود الشمالية #سوريا #الجولان #حقل الالغام #حزب الله #ايران #اسرائيل
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