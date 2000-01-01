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طبيبة تحذر من مخاطر ارتداء الكمامات للأطفال

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة تحذر من مخاطر ارتداء الكمامات للأطفال



وكالات/سما/

أوضحت عضو اتحاد أطباء الأطفال في روسيا، إيرينا دوبريتسوفا، من مخاطر ارتداء الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

وقالت دوبريتسوفا: "يعد ارتداء القناع أمرا خطيرا بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بسبب عدم تطور نظام القصبات الهوائية بشكل كاف، مما قد يجعل التنفس صعبًا. ويمكن أن يسبب موت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة".

وأشارت إلى أن القناع يسبب ضيق التنفس عند الأطفال ويعطل تدفق الأكسجين. ويمكن أن يسبب أيضًا متلازمة موت الرضع المفاجئ.

وقالت إن الكمامات لا تحمي الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الطفل سوف يلمس وجهه بأيد قذرة، بالإضافة لكون القناع يخلق تأثير الاحتباس الحراري في تجويف الأنف، ومع وجود الجهاز التنفسي غير الناضج، تتكاثر البكتيريا بشكل أكثر نشاطًا.

وأضافت الطبيبة أن قلة الهواء ستجعل الأطفال يتنفسون عن طريق الفم، لذا سيتدفق الهواء البارد إلى الرئتين. نتيجة لذلك، يمرض الأطفال في كثير من الأحيان.

وشددت الطبيبة على أنه لا يمكن للطفل ارتداء قناع إلا لفترة قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة في مكانفيه حشد كبير من الناس.

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