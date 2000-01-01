شركة فايزر: نتائج المرحلة الأخيرة للقاحنا أثبت فعاليته بنسبة 95%

وكالات/سما/

كشفت نتائج التحليل النهائي للتجارب السريرية للقاح المطور من طرف شركة "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، فعالية تقدر بنسبة 95 %.

وأفادت وكالة "رويترز" أن مطوري اللقاح يخططون لتقديم طلب إذن طارئ لبداية الإنتاج في الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة أن التجارب السريرية الأخيرة على اللقاح شملت 40 ألف مشارك، خلالها ظهرت آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الشركة في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.



وشدد رئيس "بيونتك" على أن الجميع يعمل بطاقة قصوى، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "الجودة" تتطلب وقتا، وتعمل الشركة حاليا على تأمين 50 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة العام المقبل، وتأمل الشركة ببيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة العالم.