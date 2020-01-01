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وزير الطاقة السعودي: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة السعودي: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط



وكالات/سما/

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط، والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. في إشارة إلى اتفاق "أوبك+".


وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه "ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة، وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح أن لدى المملكة برنامجا ثنائيا مع الولايات المتحدة، بشأن تقليل الانبعاثات، وقال: "إذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاونا جيدا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".

#وزير الطاقة السعودي #سوق النفط #أوبك بلس #جو بايدن

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