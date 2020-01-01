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ماسك يضيف 15 مليار دولار إلى ثروته

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يضيف 15 مليار دولار إلى ثروته



وكالات/سما/

عزز رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مرتبته كثالث أغنى رجل في العالم، وذلك بعد ارتفاع سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" بعد إعلان إدراجها في المؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

ونمت ثروة ماسك بمقدار 15 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 117 مليار دولار مع ارتفاع سهم شركة "تسلا" بنسبة 8.21% أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم الشركة بنحو 335% منذ بداية العام، وتتجاوز الآن القيمة السوقية للشركة مستوى 400 مليار دولار، ويتوقع أن تكون "تسلا" واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 ديسمبر المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام فقد زادت ثروة ماسك بواقع 90 مليار دولار خلال العام 2020، ويعتبر رجل الأعمال أكبر مساهم في شركة "تسلا".

أما جيف بيزوس، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أمازون" فيعتبر أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 184 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية المستثمر الأمريكي، وارن بافيت، بثروة تبلغ 128 مليار دولار، فيما يأتي، إيلون ماسك، في المرتبة الثالثة، وفقا لمؤشر"بلومبرغ" للمليارديرات.

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