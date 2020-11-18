فيديو .. فتاة تحاول الانتحار من جسر عبدون المعلق في عمان

عمان / سما

تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة فتاة أردنية الانتحار من أعلى جسر عبدون المعلق في العاصمة عمان.

ويظهر في الفيديو الفتاة أثناء محاولتها التدلي والانتحار من فوق جسر عبدون المعلق، وسط تجمع المواطنين ورجال الشرطة والأمن حولها؛ في محاولة لثنيها عن ذلك.

وأفادت مصادر إعلامية أردنية بأن الأجهزة الأمنية الموجودة في المكان، نجحت في ثني الفتاة عن الانتحار من جسر عبدون عقب التفاوض والحديث معها وإقناعها بالتراجع.

الآن فتاة تحاول الانتحار

من فوق جسر عبدون عمان الأردن



الأربعاء 18 نوفمبر 2020 pic.twitter.com/Muu420ZM0Y — ???????????????? (@alooooo2a1) November 18, 2020

وتفاعل المغردون على تويتر، مع المشاهد المتداولة، إذ كتب أحدهم : "الآن محاولة انتحار شابة من أعلى جسر عبدون. ما الذي أوصل أحوال العباد إلى هذا الحال. ظواهر غريبة أصبحنا نشاهدها في مجتمعنا. والله إن العين لتبكي وإن القلب ليحزن".

وقالت مغردة أخرى : "لو بوقت الزعل والعصبية الكل يرجع لربنا، ما بعمره يحدث هذا الحكي. العصبية والزعل يدمروا كيف لو بعيد عن ربنا كمان. الله يهدي الجميع".

وكتبت أخرى : "يا جماعة الخير، نحن بامتحان من الله ليختبر صبرنا وقوة إيمانا. صح الدنيا قاسية علينا بس ما نعطي أي مبرر للانتحار إلا بحالة وحدة إنه يكون مع الشخص اضطراب نفسي طبعا الحظر والإغلاقات والأخبار من ضمن المسببات. ناس كثير دخلت بحالة اكتئاب شديد نتيجة الحظر الشامل والظروف".

وشهدت الأردن، الفترة الماضية العديد من الأحداث المؤسفة، حيث كان آخرها جريمة "فتى الزرقاء" الذي اختطفه عدة أشخاص وقاموا ببتر يديه وفقع عينيه؛ بسبب خلاف لهم (قضية ثأر) مع والده الذي يقبع في السجن.