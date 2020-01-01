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تدهور الوضع الصحي للأسير ياسر خزيمية من جنين

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أنه طرأ تدهور على الوضع الصحي للأسير ياسر وليد خزيمية (29 عاما)، من بلدة قباطية في جنين.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الأسير خزيمية يعاني قبل اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي، من مرض "بهجت"، وتفاقم وضعه الصحي، جرّاء ظروف التحقيق والاعتقال القاسية، وإهمال ومماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير خزيمية، مطالبا جهات الاختصاص بضرورة الضغط من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم له.

يُشار إلى أن الأسير خزيمية يقبع في سجن "مجدو" ولا يزال موقوفا، وهو أسير سابق اُعتقل مرات عدة بين أحكام واعتقال إداري.

#ياسر خزيمية #جنين #قباطية #الاحتلال #سجن مجدو

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