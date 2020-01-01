البحرين: وزير الخارجية الإسرائيلي قبل الدعوة لزيارة المنامة الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، إن نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قبل الدعوة لزيارة المنامة الشهر المقبل.

وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس، أن "ما يحدث هو شهادة على جدية الطرفين في تحقيق منافع ملموسة".

وتابع قائلا "شعرت بالتشجيع من الأجواء المنفتحة الحقيقة التي غلفت مباحثاتنا، وثمة حرص واضح ومتبادل على إنجاح التعاون وإثبات أن هذا سيقضى إلى منافع إيجابية لبلدينا والمنطقة".

وبدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أول زيارة لوفد حكومي بحريني لتل أبيب بأنه "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، مؤكدًا التزام بلاده بتطبيق كل بنود اتفاقية السلام مع المنامة، ولافتا إلى أنه بداية من كانون الأول/ ديسمبر سيتمكن البحرينيين السفر لإسرائيل دون تأشيرة.

وأضاف "سأزور المنامة قريبا ونواصل المفاوضات والمباحثات".