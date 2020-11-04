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الخارجية تعلن عن توفير رحلة جديدة الى شيكاغو في 25 من الشهر الجاري

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، عن توفر رحلة جديدة الى شيكاغو للمسجلين لديها في الفترة ما بين 04/11/2020 ولغاية 07/11/2020 عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جميع من سجلوا المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم  (RJ263)المتجة الى شيكاغو بتاريخ 25/11/2020، من خلال نظام https://repat.rj.com/   او الاتصال بمركز الاتصال الخاصة بالملكية او وكيل السفر المحلي.

وأهابت بجميع من يحجزون ويشترون التذاكر على متن الرحلة المذكورة أعلاه، اجراء فحص كورونا صباح يوم الاثنين الموافق 23/11/2020، والتواجد في المعابر (الاستراحة) الساعة السابعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 25/11/2020، ومعهم نتائج فحص الكورونا مطبوعة.

ودعت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر إلى ضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا: www.mofa.pna.ps/reservation .

وأكدت الخارجية أنها ملتزمة بتسهيل سفر جميع الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الذين سجلوا لديها على المنصة الالكترونية، علما أنها أوقفت العمل بالآلية المتبعة حتى اشعار اخر.

#وزارة الخارجية #شيكاغو

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