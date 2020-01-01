غانتس: الغارات في سورية ردا على زرع الألغام بالجولان

القدس المحتلة / سما /

تذرع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، معقبا على الغارة الإسرائيلية في سورية، بأنها جاءت في أعقاب كشف زرع ألغام في هضبة الجولان المحتلة. وقال إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري، ردا على زرع الألغام عند الحدود مع سورية، وداخل الأراضي الإسرائيلية (في الجولان المحتل)".

وأضاف غانتس أنه "أعود وأكرر القول لأعدائنا، أن إسرائيل لن تتحمل خرق السيادة في أي جبهة، ولن تسمح بتعاظم قوة خطيرة في أي حدود. والنظام السوري هو الذي يتحمل المسؤولية على كل ما يخرج من أراضيه وفي أراضيه".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في منطقة دمشق، الليلة الماضية، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين من جنسيات سورية وعربية وإيرانية، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل 3 عسكريين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن الغارات ردا على زرع عبوات ناسفة قرب شريط خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، زاعما أن "خلية سورية بتوجيه إيراني" قامت بزرع العبوات.

وأضاف أن "ما فعلته إيران وسورية هو أنهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط الفاصل لاستهداف الجنود الإسرائيليين. وما فعلناه نحن هو أننا ضربنا أهدافا لفيلق القدس وللجيش السوري في سورية".