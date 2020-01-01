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مقطع فيديو لطفلة تدخن السجائر يثير جدلا كبيرا في مصر

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع فيديو لطفلة تدخن السجائر يثير جدلا كبيرا في مصر



وكالات / سما /

قال مصدر أمني في مصر إن التحريات الأولية بشأن نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى يظهر فيه رجل وطفلة صغيرة تدخن السجائر، تؤكد أنه تم التقاطه خارج مصر وجار استكمال التحريات بشأنه.

وأضاف أن النيابة قررت تكليف الجهات الأمنية بفحص الفيديو والتوصل إلى هوية من ظهر فيه وجمع التحريات اللازمة.

وكان المحامي ياسر قنطوش، تقدم ببلاغ للنيابة، حول انتشار فيديو يظهر فيه شخص يتعاطى سيجارة لمخدر الحشيش وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة، وتصويرها في ذلك الوضع المخل وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها، مما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.

وأوضح قنطوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن الواقعة حدثت في أستراليا، والطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مشيرا إلى أن شابا مصرىا من بورسعيد قام بالجريمة خارج مصر، وهذا لا يعفيه من العقاب.

ولفت إلى أن موكلته التي تقدمت بالبلاغ يوجد خلافات مع ابن زوجها، وحصلت على الفيديو من أحد أقاربها يتهم ابن زوجها بالموضوع، وتم تقديم بلاغ أمام مكتب النائب العام، لافتا إلى أن الفيديو يحمل مجموعة جرائم تعاطي مخدر الحشيش وإجبار طفلة على تناوله، وتم التحرك على الفور والتحقيق في البلاغ.  

وأكد أن الواقعة حقيقية وحتى الآن لم يعاقب أحد على هذا الفعل، والفيديو منذ فترة، ولكن الجريمة لا تسقط بالتقادم.

 
#طفلة #مصر #السلطات #وسائل التواصل الاجتماعي

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