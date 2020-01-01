الهباش يدين وضع "شمعدانا" يهوديا على سطح المسجد الإبراهيمي في الخليل

الخليل / سما /

أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قيام مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين وبحماية من قوات الاحتلال بوضع ما يسمى "الشمعدان" الديني اليهودي على سطح المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، واصفًا هذه الخطوة بأنها جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطة الاحتلال واعتداء صارخ على مقدساتنا ومساجدنا.

وقال الهباش في بيان صحفي: إن دولة الاحتلال بكافة مستوياتها السياسية والأمنية تستغل كل مناسبة خاصة ما تسمى "الأعياد اليهودية" لتنفيذ الجرائم والمخططات التي تنتهك حرمة مقدساتنا الإسلامية في مدينة الخليل، مؤكداً أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه وهو ما أقرت به قرارات (يونيسكو) المتعاقبة.

وأكد أن مدينة الخليل وبالذات منطقة الحرم الإبراهيمي تعاني منذ سنوات من هجمة احتلالية شرسة منظمة هدفها تهويد المكان وترحيل الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق.

ودعا الهباش أبناء شعبنا إلى تعزيز التواجد في البلدة القديمة وزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف والرباط فيه بهدف التأكيد على إسلامية المكان وفلسطينيته.