وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ

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رام الله 18-11-2020 وفا- أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت لمواطن (72 عاما) من السيلة الحارثية، ومواطنة (77 عاما) من مخيم جنين في محافظة جنين، مواطن (73 عاما) من طولكرم، ومواطنة (67 عاما) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطنة (88 عاما) من مدينة الخليل، و4 مواطنين من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (98)، نابلس (178)، بيت لحم (105)، قلقيلية (21)، رام الله والبيرة (81)، جنين (56)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (20)، طولكرم (33)، طوباس (18)، قطاع غزة (600)، ضواحي القدس (31)، مشيرة إلى انه تم إجراء 6128 فحصا.

وفيما يخص حالات التعافي، أكدت الكيلة أنها سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (81)، جنين (24)، نابلس (377)، طولكرم (34)، قلقيلية (13)، سلفيت (8)، بيت لحم (229)، رام الله والبيرة (48)، طوباس (10)، قطاع غزة (335).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 43 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.