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مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح الحرم الابراهيمي

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح الحرم الابراهيمي



رام الله / سما /

 نصب مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، قبل ظهر اليوم الأربعاء، "شمعدانا" على سطح الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، تمهيداً للاحتفال باحد اعياد اليهود المستوطنين.

وقال الشيخ حفظي ابو سنينة مدير الحرم الابراهيمي :"ان هذه الاجراءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي تأتي ضمن الاعتداءات الصارخة والمستمرة لسلطات الاحتلال والمستوطنين على الحرم الابراهيمي وهو مسجد إسلامي خاص بالمسلمين.|

وكان مستوطنون أيضاً وبحماية من جيش الاحتلال قاموا قبل يومين بنصب شمعدان آخر على أحد البنايات في حي القزازين وسط مدينة الخليل القديمة.

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