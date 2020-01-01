سينوفاك بيوتيك الصيني.. أمل جديد للقضاء على كورونا

وكالات / سما /

أظهرت نتائج التجارب الأولية، أن اللقاح الصيني سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من فيروس كورونا استحث استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة التي أنتجها كان أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

ورغم أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجرى تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إن الهند والصين قد تبدآن إنتاج لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنيك- في).

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن بوتين اقترح أيضا الإسراع بإقامة مركز أبحاث للقاحات للدول الأعضاء في مجموعة بريكس وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.‎