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"أوبو" تكشف عن أول هاتف ذكي قابل للتمدد

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوبو" تكشف عن أول هاتف ذكي قابل للتمدد



وكالات / سما /

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية "أوبو"،عن جيل جديد من الهواتف الذكية باسم أوبو إكس OPPO X بمميزات تختلف عن التصميم التقليدي للهاتف الذكي أو القابل للطي.

 وبحسب موقع engadget.com"،هاتف أوبو إكس OPPO X يتميز  بشاشة عرض  طراز OLED قابلة للتمدد بضغظة "زر" واحدة تتغير فيها خصائص الهاتف.

ومن خلال الضغط على "زر" التمدد تتحول شاشة العرض بحجمها الذي يبلغ 6.7 بوصة إلى حجم 7.4 بوصة ليتغير بذلك الهاتف إلى كمبيوتر لوحي متعدد المهام.

وتتميز شاشة (المتغير باستمرار) وهو الاسم الذي أطلقته أوبو OPPO على نموذج هاتفها المستقبلي بسلاسة كبيرة يستطيع من خلالها هاتف أوبو إكس OPPO X التحكم في حجم مقاطع الفيديو والصور المعروضة والتي تتلائم مع تغير حجم الشاشة دون أي مشاكل.

هيكل هاتف أوبو إكس OPPO X

أما بالنسبة لديناميكية حركة الشاشة فإن هاتف أوبو إكس OPPO X مُعزز بماتور أسطواني بقطر تمرير 6.8 بختفي في غرفة خاصة داخل الهاتف حال اختيار المستخدم لحجم الشاشة الطبيعي ليتمدد مرة أخرى دون عوائق عند ضغط "زر" تمدد الشاشة للحجم الأكبر.

وقال ليفين ليو نائب رئيس شركة أوبو إن هاتف أوبو إكس OPPO X في مرحلة المشروع المستقبلي للشركة ،معبرا عن أمله في تقديم تلك التقنية إلى عملاء الشركة في "الوقت المناسب".

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