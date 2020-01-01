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متى يكون شرب القهوة أمرا خطيرا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى يكون شرب القهوة أمرا خطيرا



وكالات

تحدث أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية أليكسي كالينشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" متى يهدد تناول القهوة الجسم.

يحذر ألكسي كالينشيف، بأي حال من الأحوال من شرب قهوة الصباح التقليدية على معدة فارغة. ووفقا له، فإن شرب هذا المشروب على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة ومرض القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس.

وقال: "في الواقع، لدينا جميعًا هذه الأمراض في مرحلة أو أخرى، قد تكون في حالة ضعيف أيام المدرسة، وسنوات الدراسة".

يربط الطبيب شرب القهوة على معدة فارغة "بسلوك الأكل غير السليم". وأضاف الطبيب أن الشخص لا يشعر بـ "الجوع الصحي"، ولا يريد أن يأكل في الصباح ويشرب القهوة للتنشيط.

ووفقا له، يمكن شرب القهوة مع أي شيء بعد الأكل. لا يهم إذا كانت قهوتك سوداء، مع الحليب أو مع بديل الحليب. ويجب ألا تخافوا من الجمع بين هذا المشروب والحلوى، على الرغم من أنه لا يجب الإفراط في تناول الحلويات أيضًا.

وأضاف: "السمنة من شرب القهوة مع الحلوى لن تتطور. عادة ما يشرب عشاق القهوة القهوة فقط، بضعة أكواب في اليوم. الحلوى هي استثناء. لا توجد مثل هذه المجموعة الكبيرة من الناس الذين يحبون القيام بذلك. بعد وجبة دسمة، القليل من الناس يأكلون الحلوى. هذه قصص أطفال أكثر، والكبار لا يفعلون ذلك".

وخلص اختصاصي الغدد الصماء وخبير التغذية إلى أنه أحيانًا يكون للقهوة تأثير معاكس. لذلك يمكن لأي شخص سليم أن يشرب القهوة في أي وقت من اليوم، حتى في الليل.

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