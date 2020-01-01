  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إصابة حكم من غزة بفايروس كورونا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حكم من غزة بفايروس كورونا



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير أن الحكم المساعد محمد اليازجي, أصيب بـ"كورونا", ما استدعى تواجده في العزل الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن اليازجي بصحة جيدة حاليا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء من أجل الشفاء قريبا, لضمان اللحاق بفريقه في الدوري.

يشار إلى أنه أصيب 18 رياضيا بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا والرضوان تواليا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقا, ومحمد عاشور لاعب الهلال, وإسماعيل أبو جراد لاعب الأقصى, وحسن الجعبري رئيس نادي اتحاد الشجاعية, ومصعب مشتهى لاعب اتحاد الشجاعية, وحسين المزروع لاعب أهلي البريج, ومحمد النمروطي لاعب شباب المصدر, ومحمد أبو حصيرة مدرب فلسطين سابقا, وعبد الله الهندي لاعب نادي خدمات البريج, وعبد الرحمن العروقي حارس الصداقة.

#فيروس كورونا #محمد اليازجي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل ينتقل سيناريو إقليم قره باغ إلى قطاع غزة؟

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1159 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر و تحذر من الموجة القادمة لـ"كورونا"

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و ( 600 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 335 حالة

1408258506-1593076415

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

99806

ماذا قال المحللون الإسرائيليون عن تجديد التنسيق الأمني والمصالحة الفلسطينية ؟