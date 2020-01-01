فيديو حادث أتوبيس مدرسة الهرم قرب الرماية في الجيزة وأسماء المصابين

القاهرة / سما

نشرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، مقطع فيديو ومشاهد مصورة تظهر لحظة وقوع حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الهرم على طريق الرماية في مصر.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن حادثة انقلاب أتوبيس مدرسة الهرم عند ميدان الرماية في الجيزة خلف عدة إصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب المصدر ذاته، فقد خلف حادث انقلاب الحافلة المدرسية، سبع عشرة إصابة في صفوف أطفال مدرسة الهرم، بالإضافة إلى جرح سائق الحافلة واثنين من المشرفين.

ويتبع الأتوبيس الذي انقلب جراء الحادثة، لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، إذ أشارت "اليوم السابع" إلى استمرار ارتفاع عدد المصابين، من بينهم طفلة تعاني من نزيف.

حادث أتوبيس الهرم في الرماية

وذكرت أن الطفلة رهف هشام محمد (13 عاما)، ونوران محمد حسن (10)، وعبد الرحمن محمد عادل، وأحمد مصطفى درويش، وإياد محمد حسن، أصيبوا بكدمات وسحجات تحت المتابعة.

أما الطفل باسل محمد سعد البالغ من العمر 13 عاما فقد أصيب بكسر في يده اليسرى، فيما ياسين سامح سيد فهناك اشتباه بإصابته بكسر في الوجه وتورم على مستوى الصدر.

وأفادت بأن المعلمة دينا محمود (35 عاما) نقلت إلى العناية المكثفة؛ بسبب سوء حالتها الصحية، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ في محاولة لإنقاذ حياتها.