صندوق التشغيل ينفذ المرحلة الثانية من ورشات التعلم عن بعد

رام الله / سما /

شرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ورشات للتعليم عن بعد، عبر تقنية زوم بمشاركة نحو 800 شاباً وشابة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن مشروع Start Up Palestine الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التوجه نحو التشغيل الذاتي ودعم التوجه نحو قطاع الأعمال الصغير ومتناهي الصغر وتوعية الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل بأهمية التشغيل الذاتي وريادة الاعمال.

ويشمل التدريب تنظيم 40 ورشة عمل بمعدل خمس ورشات في كل محافظة من المحافظات الثماني المستهدفة وهي، القدس قلقيلية، نابلس، طوباس، اريحا وبيت لحم، غزة، وشمال غزة.

وتهدف الورشات إلى التعريف بالدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للشابات والشباب ممن لديهم أفكار مشاريع ريادية بهدف تطوير مشاريعهم الخاصة والذين سيمنح لهم الفرصة للحصول على منح مالية لدعم أفكارهم.

وسينفذ التدريب موظفون من دائرة خدمات الاعمال في الصندوق على مدار نحو شهرين باشراف الأستاذ زهير عليان مدير دائرة الخدمات الفنية في الصندوق والمهندس رباح المصري رئيس قسم خدمات الأعمال.

من جانبه، ابدى المدير التنفيذي للصندوق الأستاذ مهدي حمدان ارتياحه من سير فعاليات المشروع والتفاعل الكبير من قبل المشاركين والذي سيسهم الى حد كبير في تمكن الكثير منهم من انشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل.

وقال حمدان إنه وبسبب الإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فقد تم اعتماد تنفيذ الأنشطة من خلال أدوات التعلم عن بعد، حيث سيتم تنفيذها ضمن خطة تعاون مع وزارة العمل من خلال مكاتب التشغيل في مديريات العمل ومع الغرف التجارية وبالتنسيق مع المؤسسات المحلية في المحافظات مثل مجالس التشغيل والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وأضاف حمدان إن المشروع يهدف إلى زيادة وعي الشباب والشابات والعاطلين عن العمل والراغبين في التشغيل بأهمية التشغيل الذاتي وريادة الأعمال والفرص المتاحة، ومساعدتهم في الحصول على التمويل لتنفيذ مشاريعهم، كما سيتم التطرق الى برامج واهداف الصندوق.

وأوضح حمدان أن الصندوق سيستقبل الأفكار من المشاركين وسيمنح أفضل فكرة في التدريب مبلغ مالي غير مسترد، فيما سيتم توجيه باقي المشاركين للبرامج التمويلية المختلفة التي يقدمها الصندوق للحصول على القروض الميسرة.

يذكر ان المرحلة الأولى من التدريب استهدفت ثماني محافظات أخري وهي: الخليل، سلفيت، رام الله، نابلس، قلقيلية، جنين، الوسطى، خانيونس ورفح، بنفس عدد المستفيدين من الشباب.