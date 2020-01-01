شاهد.. البرازيل تتفوق على أوروجواي في تصفيات كأس العالم

وكالات / سما /

حقق البرازيل فوزا على الأوروجواي في لقاء جمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ملعب سينتيناريو في مدينة مونتيفيديو الأوروجوايانية كان شاهداً على خسارة أصحاب الدار أمام كتيبة المدرب البرازيلي تيتي، بهدفين دون مقابل.

انتظرت البرازيل وصول الدقيقة 34 لفتح باب التسجيل بهدف حمل امضاء نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، أرثور ميلو، قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني عند حدود الدقيقة 45.

وازدادت متاعب أوروجواي في الشوط الثاني بطرد إدينسون كافاني بورقة حمراء مباشرة، ليغادر الميدان في الدقيقة 71، مع العلم أن لويس سواريز لم يخض اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

بهذا الفوز يرتفع رصيد البرازيل للنقطة 12 في صدارة التصفيات بحصد العلامة الكاملة حتى الآن دون تعادل أو خسارة، بينما توقف رصيد أوروجواي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

وفي نفس التوقيت تعادلت باراجواي مع ضيفتها بوليفيا بهدفين لكل فريق، وفي نفس السياق خسرت تشيلي خارج ميدانها أمام فنزويلا بهدفين لهدف.

وسحقت الاكوادور ضيفتها كولومبيا بنصف دستة أهداف مقابل هدف في كويتو.