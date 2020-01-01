  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد.. البرازيل تتفوق على أوروجواي في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. البرازيل تتفوق على أوروجواي في تصفيات كأس العالم



وكالات / سما /

حقق البرازيل فوزا على الأوروجواي في لقاء جمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ملعب سينتيناريو في مدينة مونتيفيديو الأوروجوايانية كان شاهداً على خسارة أصحاب الدار أمام كتيبة المدرب البرازيلي تيتي، بهدفين دون مقابل.

انتظرت البرازيل وصول الدقيقة 34 لفتح باب التسجيل بهدف حمل امضاء نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، أرثور ميلو، قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني عند حدود الدقيقة 45.

وازدادت متاعب أوروجواي في الشوط الثاني بطرد إدينسون كافاني بورقة حمراء مباشرة، ليغادر الميدان في الدقيقة 71، مع العلم أن لويس سواريز لم يخض اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

بهذا الفوز يرتفع رصيد البرازيل للنقطة 12 في صدارة التصفيات بحصد العلامة الكاملة حتى الآن دون تعادل أو خسارة، بينما توقف رصيد أوروجواي عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

وفي نفس التوقيت تعادلت باراجواي مع ضيفتها بوليفيا بهدفين لكل فريق، وفي نفس السياق خسرت تشيلي خارج ميدانها أمام فنزويلا بهدفين لهدف.

وسحقت الاكوادور ضيفتها كولومبيا بنصف دستة أهداف مقابل هدف في كويتو.

#البرازيل #الأوروجواي #أوروجواي #تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل ينتقل سيناريو إقليم قره باغ إلى قطاع غزة؟

الشيخ يكشف كواليس قرار القيادة بعودة العلاقات مع إسرائيل.. ويقول ما جرى انتصار لشعبنا..!

رسالة من الملك سلمان وولي عهده الى الرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر و تحذر من الموجة القادمة لـ"كورونا"

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و ( 600 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 335 حالة

1408258506-1593076415

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

99806

ماذا قال المحللون الإسرائيليون عن تجديد التنسيق الأمني والمصالحة الفلسطينية ؟

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل