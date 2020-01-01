شاهد.. الارجنتين تهزم بيرو فى تصفيات أمريكا الجنوبية

وكالات / سما /

حقق المنتخب الأرجنتينى فوزًا هامًا على نظيره البيروفى 2-0، فى المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على "الملعب الوطنى ليما" بعاصمة بيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، في المباراة التي شارك فيها ليونيل ميسي منذ البداية وحتى النهاية.

حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر نيكولاس جونزاليس، وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 28.

وجاء التشكيل كالتالي: أرماني - مونتيل - كوارتا - أوتاميندي - تاجليافيكو - دي باول - باريديس - لو سيلسو - نيكو جونزاليس - ميسي – لاوتارو.

بهذه النتيجة استعاد المنتخب الأرجنتيني وصافة التصفيات برصيد 10 نقاط، خلف المنتخب البرازيلي المتصدر بـ12 نقطة، فيما احتل بيرو المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المعروف أن أول 4 منتخبات يتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق أوقيانوسيا حيث يخوض مباراة فاصلة مع منتخب آسيوي.