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راموس مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة



وكالات / سما /

تلقى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد ضربة قاسية ، بعد تأكد إصابة قائد خط الدفاع سيرجيو راموس، وذلك خلآل مشاركته في مباراة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وسقط سيرجيو راموس أرضاً في الدقيقة 43، دون أي احتكاك لاعبي ألمانيا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليخرج ويدخل بدلاً منه إريك جارسيا.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، فإن سيرجيو راموس يُعاني من إزعاج حاد في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مدى خطورتها.

وأضافت: “على الرغم من أنه يجب انتظار الفحوصات التي سيخضع لها سيرجيو راموس، إلا أن كل شيء يشير إلى أن غيابه أمام فياريال مُحتمل، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة إنتر ميلان أو لا بعد رؤية نتائج الفحوصات”.

وأشار المصدر المذكور، إلى أن فترة غياب سيرجيو راموس قد تبدأ من أسبوعين كحد أدنى و6 أسابيع كحد أقصى، ويتوقف ذلك على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها، ولكن كل شيء يُشير إلى أنها من الدرجة الأولى.

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