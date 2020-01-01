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صور: وزيرا الخارجية والصناعة في دولة البحرين يصلان "تل أبيب" في أول زيارة رسمية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: وزيرا الخارجية والصناعة في دولة البحرين يصلان "تل أبيب" في أول زيارة رسمية



القدس المحتلة / سما /

وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع نطاق التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.

وأقلعت رحلة طيران الخليج رقم "جي إف 972" من مطار المنامة، صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي، نقل تصريحاته لـ"رويترز"، وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".

ويستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قمة ثلاثية بحضور الوزير الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

يذكر وأن زيارة الزياني الرسمية لإسرائيل تعتبر الأولى منذ إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبتاريخ 15 نوفمبر الحالي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول.

وسبق أن صادقت الحكومة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الاتفاق، قبل أن يصوت عليه الكنيست (البرلمان).

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقعت البحرين وإسرائيل، في 22 أكتوبر المنصرم،  اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمملكة الخليجية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وبن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

كما ينص الاتفاق على تسيير كل دولة 5 رحلات شحن جوي أسبوعيا إلى الدولة الأخرى، وفق المصدر ذاته.

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