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الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة



غزة / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء عن قرب التوصل لاتفاق مع شركات الاتصال ( جوال، أوريدو، بالتل) للتخفيف عن أعباء المواطنين من خلال تخفيض أسعار خدمات الاتصال المقدمة لهم ورفع جودة الخدمات.

وأوضحت الشعبية في بيان صحفي، أنها بذلت جهود حثيثة ولقاءات متواصلة وجهود واسعة على مدار الأسابيع الماضية بالتواصل مع جميع المعنيين والجهات المسئولة، في إطار الضغط على شركات الاتصال ( جوال، أوريدو، بالتل) للتخفيف عن أعباء المواطنين من خلال تخفيض أسعار خدمات الاتصال المقدمة لهم ورفع جودة الخدمات، ومن أجل توسيع مساهماتها المجتمعية لهذه الشركات في ظل الأوضاع المعيشية  الكارثية.

وكشفته أنه سيتم عن قريب لتحقيق بعض المطالب لصالح المواطن كمرحلة أولى، وعلى رأسها عدة قضايا أبرزها، تخفيض سعر دقيقة الاتصالات من خلال شركتي جوال وأوريدو خلال الأيام القادمة.

تخفيض خط النفاذ نهاية شهر 12/2020.

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج التنمية الاجتماعية بالآلاف، ضمن برنامج التمكين.

وأكدت الجبهة، أنه في حال تنفيذ هذه البنود بشكلِ كاملِ ودون أي مماطلة، فإن ذلك يُشكَل خطوة إيجابية على صعيد تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، عبر تخفيف سعر خدمات الاتصال، وتوسيع الشركات لمساهمتها في تعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في ظل التداعيات الكارثية جراء جائحة كورونا.

وشددت الجبهة، أنها ستواصل جهودها واتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق المزيد من القضايا المطلبية والتي بحاجة إلى متابعة مستمرة، وتضافر الجهود الوطنية جميعاً من أجل تحقيقها خصوصاً في مجال الاتصالات، والقضايا المتعلقة بتسيير حياة المواطنين.

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