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برعاية جوال: دير البلح بطلاً لكأس اليد في غزة - سما الإخبارية

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برعاية جوال: دير البلح بطلاً لكأس اليد في غزة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية جوال: دير البلح بطلاً لكأس اليد في غزة



غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، بطولة كأس المحافظات الجنوبية لكرة اليد، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة الاتصالات الخلوية جوال. وتوّج اتحاد دير البلح بطلاً للموسم الحالي بعد فوزه على خدمات البريج بنتيجة 37/35، في اللقاء النهائي الذي جمعهما على صالة سعد صايل بقطاع غزة.  

 

وحملت البطولة التي انطلقت بلقائها النهائي، اسم المرحوم "أحمد الكرد"، بحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، نائب رئيس اللجنة الأولومبية د.أسعد المجدلاوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد جمال أبو يوسف، ومدير التسويق في شركة جوال محمد الشرفا، ورؤساء اتحادات دير البلح وخدمات البريج،معاذ أبو سليم وعدنان عيسى، والعديد من الشخصيات الرياضية. 

 

وانطلق اتحاد دير البلح في الشوط الأول بقوة هجومية ودفاعية، ليتصدر الشوط بنتيجته. لكن في الشوط الثاني استعاد البريج مكانه وقلّص الفارق بين الفريقين ليتصدر الشوط الثاني بنتيجة 21/19، وحسمت النتيجة النهائية للمباراة لصالح دير البلح بمجموع 37/35، منتزعاً بذلك كأس البطولة لأول مرة في تاريخه. 

 

يجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس اليد في المحافظات الجنوبية، كانت محددة سابقا ولكن تأجلت بسبب الظروف التي فرضتها جائحة الكورونا. وتمت المباراة النهائية مع أخذ كل إجراءات الوقاية والتدابير الصحية اللازمة. كما تعد شركة جوال، الشركة الأولى بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها لمختلف الرياضات الفلسطينية، ودعم المنشآت الرياضية بتجهيز البنى التحتية لها، ورعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، بالإضافة لرعايتها للمنتخبين الوطنيين لكرة القدم والسلة.  

#دوري جوال لكرة اليد #دوري جوال #كرة اليد

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