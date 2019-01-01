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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة ويستدعي وزير القدس للتحقيق

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من محافظات الضفة، واستدعت وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق.

ففي القدس، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي 4 مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه منصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، وهم: يحيى جمال صوي (25 عاما)، ورامي سمير أبو سمرة (28 عاما)، من الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وعبد الله خضر رصرص (39 عاما)، من ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وعدنان أحمد حسن الحصري (54 عاما) من سكان مخيم طولكرم، ومثنى فؤاد عبد الرحيم ربع، من من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم الدهيشة، وهما: محمد عبد الكريم هماش (32 عاما)، وحمادة محمد سراحنة (17 عاما).

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن ياسر كراجة، بعد أن داهمت منزله في قرية صفا غرب المدينة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال، الشابين محمد فخري خليل (24 عاما)، ومحمد ابراهيم عرار (24 عاما)، من بلدة بيت امر، أثناء تواجدهما في مكان عملهما في أراضي الـ 1948 .

#الاحتلال #القدس المحتلة #وزير القدس

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