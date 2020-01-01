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815 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
815 إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

- اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجييل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا محذرة من مغبة فرض الإغلاق الثالث بعد نحو شهر بحال استمر انتشار الفيروس والارتفاع بمعدل الإصابة.

وحذرت الصحة من مغبة فرض الإغلاق الثالث عشية عيد الأنوار "حانوكا" الذي يصادف في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويستمر على مدار أسبوع.

ونقلت صحيفة "يسرائيل اليوم" عن مسؤول كبير في وزارة الصحة قوله "يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء بشكل سريع وواسع النطاق، مما قد يجرنا إلى وضع يتعين علينا فيه فرض قيود جديدة وإغلاق شامل خلال عيد الحانوكا، وربما حتى قبل ذلك".

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