وزير الخارجية البحريني يصل اسرائيل اليوم في اول زيارة من نوعها

القدس المحتلة / سما /

يصل الى إسرائيل اليوم الأربعاء وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك في أول زيارة من نوعها يصل الى إسرائيل.

ويرافق الوفد على متن الرحلة الجوية القادمة من المنامة الى تل ابيب مسؤولون امريكيون بينهم مساعد الرئيس ومستشاره افي بركوفيتس.

وسيبحث اللقاء تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح سفارتين في تل أبيب والمنامة، على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في نهاية اللقاء.

وسيوقع الجانب الإسرائيلي والوفد البحريني على العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات بمجالات عدة، وأبرزها التعاون التجاري والاقتصادي والملاحة الجوية، وتشغيل خطوط الطيران بين البلدين، علما أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيستقبل الوفد البحريني ووزير الخارجية الزياني.

وجاء ان وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، سيكون على رأس مستقبلي نظيره البحريني في مطار "بن غوريون" الدولي صباح اليوم.

وسيجتمع الوزيران في القدس كما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة رؤوفين رفلين كل على حدة الضيف البحريني.

وسيصل ظهر اليوم الى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ومن المقرر ان يعقد اجتماعا مشتركا بين صناع القرار الإسرائيليين وبين كبار المسؤولين الأمريكيين والبحرينيين.