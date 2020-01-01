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اجتماع اسرائيلي - فلسطيني اليوم لترتيب استلام الأموال

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع اسرائيلي - فلسطيني اليوم لترتيب استلام الأموال



القدس المحتلة / سما /

يجتمع ممثلو وزارة المالية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) مع ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية لترتيب استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ حوالي ستة أشهر.

وياتي ذلك بعد تدخل دول أوروبية وعربية نجم عنه اعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع اسرائيل امس لا سيما التنسيق الامني والمدني .

وكان ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة اعلن ان الرواتب ستدفع مطلع الشهر المقبل. في غضون ذلك.

واعلنت السلطة الفلسطينية ، (الثلاثاء) ، استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع إسرائيل. وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار اتخذ بعد محادثات دولية بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الشيخ بعث قبل أسبوع برسالة إلى منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ، يسأل عما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات. ورد منسق العمليات في المناطق اليوم على رسالة للوزير الفلسطيني أكد فيها التزام إسرائيل. ونتيجة لذلك أعلن الفلسطينيون استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

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